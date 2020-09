Plan2 Byg A/S ærgrer sig lige som beboerne over, at byggeriet på Skousbo er blevet så meget forsinket. Foto: Kim Rasmussen

Bygherre erkender: Det har ikke været optimalt

Roskilde - 24. september 2020 kl. 06:39 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allan Aastrup fra Plan2 Byg A/S fortæller, at selv om hans firma er bygherre, så havde de en totalentreprise på boligerne på Skousbo i Viby, hvor beboerne er trætte af, at området stadig ligner en byggeplads et år, de flyttede ind.

- Det skulle have været færdig til nytår sidste år, men nu bliver det nok færdigt inden nytår i år, siger Allan Aastrup og forklarer, at entreprenøren gik i rekonstruktion, og det ikke var til at komme ud af aftalen.

- Så lovede han noget, og så lovede han noget andet. Heldigvis blev status, at hans kreditorer godkendte rekonstruktionen, men de kunne ikke opfylde kontrakten med os. Så snart vores advokat sagde go, så kunne vi endelig få en anden entreprenør på, fortæller Allan Aastrup og lægger ikke skjul på, at det glædede ham.

- Jeg ved, vi har gjort, hvad vi kunne, men jeg synes heller ikke, det har været sjovt, siger Allan Astrup, som var forbi boligerne tirsdag aften for at se, hvad status er.

Han forventer, at den 1. december vil området med veje og parkeringspladser være færdige, men så kommer der formentlig en periode, hvor de skal gennemgå det hele med Roskilde Kommune og grundejerforeningen.

- Der vil være nogle nedfaldspunkter, siger Allan Aastrup.

Da arbejdet med udearealerne gik i stå, tog han ni ledige lejligheder af markedet. Nu er mindst en lejlighed solgt, og Allan Aastrup regner med, at resten bliver solgt nu. Han vil ikke udelukke, at han en dag vil bygge igen på Skousbo, men umiddelbart har han fokus på andre områder.

