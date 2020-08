I Roskilde Kommune byggesagsafdeling mener chef Kim Dahlstrøm ikke, at de er fejlfri, men at man forsøger at gå i dialog og finde konstruktive løsninger med utilfredse borgere. Foto: Kim Rasmussen

Byggesagschef: - Vi skal lytte til kritikken

Afdelingschef Kim Dahlstrøm står forrest i skudlinjen, når borgere kritiserer byggesagsafdelingen i Roskilde Kommune.

Hans indledende svar på kritikken er, at der altid bliver reageret, hvis nogen har en klage over behandlingen.

- Vi er optaget af at give en god behandling, både i skriftlige og telefoniske henvendelser, så borgerne oplever at deres sag bliver taget alvorligt, uanset om udfaldet bliver, som de ønsker. Vi lytter til, hvis folk føler sig dårligt behandlet, og hvis folk retter henvendelse, er vi altid klar til at tage en dialog med dem om, hvorfor de ikke har fået et svar, og hvor vi kan gøre noget bedre, siger Kim Dahlstrøm.

Er ikke fejlfri Han peger på, at der altid er flere sider af en sag, og at byggesager ofte er komplicerede størrelser, der kan føre til uenighed. Når en stor del af kritikken ikke bare er rettet mod afgørelser, men den måde man bliver behandlet som borger, afviser han ikke, at der kan være noget at rette op på.

- Vi er ikke af den opfattelse, at vi er fejlfri. Jeg mener, at vi løbende møder borgerne, hvor de er og prøver at bistå dem i at behandle deres byggesag, men vi skal da lytte til den kritik, folk har af det. Den anden side af sagen er, at når vi træffer en afgørelse, og der er modsatrettede hensyn, vil der altid være en part, der er mindre tilfreds end andre, og det vil ofte være den utilfredse part, vi hører fra. Man hører sjældnere om dem, der er rigtig glade for, at kommunen følger reglerne, siger Kim Dahlstrøm.

Opfattes måske forkert Han har svært ved at svare på kritikken af, at han selv har lukket øjnene for problemer i afdelingen, ud over at han tager klager seriøst og forsøger at finde en konstruktiv løsning.

En løsning på den modvilje, nogle borgere oplever i afdelingen, har han ikke lige ved hånden.

- Nogle gange kan man tænke, at folk kommer til at opfatte noget som modvilje, og det ikke er decideret modvilje, men snarere en melding om, at det ikke er muligt at meddele tilladelse til det, der ønskes opført, enten på grund af lokalplanen eller bygningsreglementet. Vi skal naturligvis være gode til at forklare på en konstruktiv måde og i god tone, at det er de regler, vi administrerer efter, siger byggesagschefen.

Roskilde Kommune har i år oprettet 994 byggesager. Der er klaget i 17 sager, hvor kommunen har fået medhold i flertallet af de syv, der er afgjort.

