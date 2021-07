Se billedserie Kulturhusleder Caroline Stokholm Clemmensen i den kommende sal i Cosmos. Salen bliver stedet, hvor de større arrangementer skal finde sted. Det bliver muligt at køre dørene til side, så foyeren også kan blive en del af et arrangement. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Byggeriet af Cosmos nærmer sig sin afslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Byggeriet af Cosmos nærmer sig sin afslutning

Roskilde - 06. juli 2021 kl. 19:09 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

- Her bliver der værksted, hvor BilledCosmos skal være med til at sikre et godt værtsskab. Men rummet kan også bruges af dem, som vedligeholder vores bycykler, fortæller kulturhusleder Caroline Stokholm Clemmensen, som viser rundt i Vibys kommende kulturhus, Cosmos.

En del af lokalerne i huset kommer til at have flere forskellige brugere. Blandt andet bliver der et lokale ud mod Søndergade, som bliver backstage for kunstnerne, når der er arrangementer i salen, men som også skal bruges af andre.

Endnu er bygningen stadig lidt af en byggeplads, men flere og flere elementer ser færdige ud. I flere rum skal man gå forsigtigt eller kan slet ikke komme ind. fordi der er ved at blive støbt beton til til gulvet.

Ud mod Søndergade er facaden tæt på færdig. Den er beklædt med hvid-glaserede klinker i ler. Det er en reference til de slagterklinker, som i sin tid sad på mejeriets vægge. Mejeriet blev revet ned for at give plads til Cosmos.

Geometrien på det nye tag lægger sig samtidig op ad de sadeltage, der var gennemgående på huse og butikker i den gamle handelsgade.

Indenfor er der kommet orange gulv på i et af lokalerne.

- Det var der ikke i går. Det siger noget om, hvor stærkt det går nu, siger Caroline Stokholm Clemmensen, der allerede er ansat som daglig leder af Cosmos.

Hun var i forvejen leder af KulturCosmos og kender derfor til den del af det kommende kulturhus, som også kommer til at rumme Viby Bibliotek og Borgerservice, samt Ramsøegnens Lokalarkiv.

- Mit arbejdsområde bliver større. I øjeblikket arbejder vi på en struktur for driften. Når vi kommer i drift, får vi et husråd, hvor de forskellige områder kommer til at deltage, siger Caroline Stokholm Clemmensen og forklarer, at der ikke bliver tale om en 100 % færdig organisering fra starten af.

- Vi er nødt til at prøve tingene af det første år, siger hun.

Det meste af facaden ud mod Søndergade er færdig.

De hvide-glaserede klinker er en reference til det

mejeri, som tidligere lå på adressen. Foto: Britt Nielsen



Ligeværdige partnere Arbejdsgrupperne ser i øjeblikket på både de dagligdags aktiviteter, kommende arrangementer og kommunikationen.

Der bliver en samlet kalender for Cosmos, hvor de forskellige aktører bliver ligeværdige partnere.

- Vi har nørdet med deltagelse i mange år i KulturCosmos. Nu bliver det bredt ud, og vi er bedre rustet til at kunne udfolde potentialet, siger Caroline Stokholm Clemmensen og forklarer, at de skal koble det, der allerede fungerer fra Viby Bibliotek, KulturCosmos og lokalarkivet sammen.

Husrådet går for alvor i gang efter sommerferien, hvor rådet skal kigge på oplæg fra arbejdsgrupperne.

I første omgang bliver opgaven at få et årshjul for Cosmos.

- Der er virkelig blevet kæret om relationerne. Alle gode intentioner er lagt i støbeskeen til en succes, siger Caroline Stokholm Clemmensen og fortæller, at der er blevet brugt mange gode timer på samtaler mellem frivillige og medarbejdere.

Et vigtigt håndslag Cosmos er først og fremmest borgernes fælles samlingssted. Derfor vil der være en fælles afsender på de ting, som sker i huset. Det hele står nedskrevet i den samarbejdsaftale, som er lavet.

- Det er der, vi skiller os ud fra andre kombinationshuse, siger Caroline Stokholm Clemmensen.

Det er ikke usædvanligt, at biblioteker deler bygninger med kulturhuse eller foreninger, men i Cosmos bliver der tale om et tæt samarbejde i stedet for bare at bo sammen.

- Vi forpligter os ikke kun på at bo sammen, men på at skabe et fantastisk hus sammen med fokus på sammen at skabe liv og læring i Viby. Vi er opmærksomme på, at det kan blive lidt som at flytte sammen med en kæreste første gang; alt er rosenrødt, og så kommer hverdagen, og det er der forholdet skal stå sin test. Det er den, vi prøver at forberede så godt som muligt, og jeg er sikker på, at det bliver et stærkt fællesskab, siger biblioteks- og borgerservicechef Christian Lauersen og pointerer, at de forskellige grupper har forskellige styrker, og når de arbejder sammen, så kan de skabe noget endnu bedre.

- Cosmos skal være et sted, hvor man kan blive begejstret, inspireret, blive overrasket, fordybe sig og møde sine medborgere. Det rum kan vi udvide ved at gøre det med hinanden, siger Christian Lauersen.

Selv om der er de fire hovedaktører, bibliotek, borgerservice, lokalarkiv og KulturCosmos, så er alle inviteret til at blive en del af Cosmos. Det kan være borgergrupper, foreninger og organisationer.

- Der bliver et leben, siger Caroline Stokholm Clemmensen med et smil.

Unikke Ambitioner Den samarbejdsaftale, som er blevet lavet mellem Roskilde Bibliotekerne og KulturCosmos om Vibys kommende fælleshus, Cosmos, vil sætte baren højt. Sådan lyder der fra biblioteks- og borgerservicechef Christian Lauersen.

Han bobler nærmest over af begejstring, da han skal fortælle om den.

- Ambitionerne for samarbejdet er ret unikke. Som kommunal institution bliver vi 100 procent ligeværdige partnere med civilsamfundet i form af KulturCosmos. Vi vil ikke bare bo sammen, men gøre ting sammen til gavn for Viby, siger Christian Lauersen og forklarer, at det ikke er ualmindeligt, at eksempelvis bibliotek og kulturhus deler bygninger, men de plejer ofte at leve lidt hver deres liv.

Inden åbningen af Cosmos er flere arbejdsgrupper i gang for at få samarbejdet og indeholdet af Cosmos til at blive bedst muligt. Selve det fysiske arbejde med at bygge Cosmos skrider også frem. Ud mod Søndergade er facaden næsten færdig, og inden for begynder man at kunne se, hvad for et hus Cosmos bliver.

Flere og flere dele af Cosmos bliver i disse dage

færdigt. Eksempelvis er loftet blevet beklædt med

troldtexplader, som dæmper lyden. Foto: SkouGruppen



Indvielse i oktober Skou Gruppen vandt i 2019 totalentreprisen på byggeriet af kulturhuset Cosmos i Viby sammen med WSP, Christensen & Co., Primus Arkitekter og Sted Landskab. I september sidste år var der rejsegilde, og nu kan hele lokalområdet se frem mod indvielsen, som efter planen bliver den 30. oktober. Det er Skou Gruppens datterselskab SG Totalentreprise, der udfører byggeriet.

- Vi er færdige med den første facade, og der er kommet solceller på tagene. Indenfor er vi ved at være færdige med lofter og gipsvægge, så malerentreprisen er gået i gang. På 1. sal, hvor biblioteket ligger, har vi installeret 60 meter ovenlys, som er sænket til et niveau, hvor bøgerne bliver oplyst fra siden. Der er kommet troldtexplader i loftet, som dæmper lyden, samt linoleumsgulv på flere steder, siger projektleder Jesper Levy.

Kulturhuset er specielt, fordi det er et såkaldt DGNB-byggeri. Det vil sige, det er certificeret som et bæredygtigt byggeprojekt. Der er derfor en række hensyn til for eksempel miljø og socialt ansvar, som man skal leve op til.

- For Roskilde Kommune, som er bygherre, er det et krav, at byggeprojektet får certificeringen DGNB-sølv, fortæller Jesper Levy og oplyser, at det gennemsyrer hele processen.

Fra valg af byggematerialer til strømforsyningen til mandskabsvognen, og der skal blandt andet bruges svanemærket maling.

Skou Gruppen får hjælp af byggebranches medlemsorganisation Green Building Council til at sikre, at alle kravene bliver overholdt. Der er lige nu mindre end 200 byggerier med en DGNB-certificering i Danmark, og Cosmos er blandt de første af sin slags til at blive opført certificeret bæredygtigt.