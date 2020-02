Midt i dette vildnis finder man en del af Tune-stillingen, som er den direkte årsag til, at de oprindelige planer om at bygge på Ny Højagergård måtte droppes. Foto: Steen Østbjerg

Byggeri af seniorboliger bliver flyttet efter benspænd fra styrelse

En tilgroet betonfæstning i en have har længe set ud til at skulle stikke en kæp i hjulet for ønsket om tilføre Veddelev seniorboliger.