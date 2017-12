Byggeplaner på grønne arealer droppet

Beslutningen ligger fuldstændig i tråd med det meget klare signal, som blev sendt på et borgermøde i oktober, hvor en femtedel af samtlige beboere i Veddelev deltog. Her var det lagt åbent frem, om Ny Højagergårds marker både nord og syd for gården skulle bebygges, og fuldstændig entydigt blev der svaret nej.

Det nej har udvalget i enighed taget ad notam, så de grønne områder nu bliver bevaret. Det betyder dog ikke, at tanken om at bygge nyt i Veddelev er fuldstændig død. Både ved borgermødet og i nogle af de høringssvar, der kom ind, er der givet udtryk for, at byggeri på det areal, hvor selve gården ligger, formentlig ville være acceptabelt, både i forhold til at bevare Veddelevs grønne profil og i forhold til at respektere den gamle landsby, som Ny Højagergårds jorder grænser op til. Og dén tanke vil udvalget arbejde videre med.