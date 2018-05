Bygaden 28: Så mange ønsker, så lidt plads

I aftes var der workshop omkring Bygaden 28, det gamle Fjordmuseet. Det var ikke et tilløbsstykke, men de 30, der dukkede op, havde rigeligt med ideer til at kunne fylde huset. Enkelte var dog af den holdning, at det hele burde rives ned. Foto: Lars Kimer

Roskilde - 24. maj 2018 kl. 16:06 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke fordi borgermødet, omkring hvad der skal ske i huset med Jyllinges bedste udsigt, blev overrendt.

Onsdag aften var omkring 30 borgere samlet i en bid af multihallen i Jyllingehallerne for at udvikle ideer til hvad der skal være i Bygaden 28, det gamle Fjordmuseet. Og der er ikke forkert at sige, at det var dem med lang livserfaring, der var dukket op. Fuldkommen fraværende var alle under 40 år.

Det bekymrer dog ikke borgmesteren.

- Det er sådan i et demokrati, at dem, som møder frem, får lidt mere indflydelse end dem, som vælger ikke at deltage. Nu må vi se, hvor vi ender. Som byråd tør vi godt overdrage buset til en brugergruppe. Det har vi gjort både på Gulddyssegård og Spraglehøjgaard, og det virker, siger Joy Mogensen (S).

De fremmødte blev bedt om at skrive sedler med ønsker til aktiviteter i huset, og derefter skulle de vælge hvilken aktivitet, de gerne vil arbejde videre med.

Der blev blandt andet talt om en café, om et »Byens Hus«, om et sted med musik og dans, men også med foredrag og udstillinger, fællesspisning, unge-hus, besøgstjeneste for institutioner og skoler, og så får de 95 kvadratmeter, som kommer til at stå tilbage efter nedrivningen af det meste af huset, hurtigt ben at gå på.

Der er heller ingen tvivl om, at det hus, som får lov at blive, er den del, der er i dårligst stand. Fra flere sider blev der talt om, at den del af huset, som kommunen vil bevare, er godt og grundigt skimmelsvampramt.

Borgmesteren gjorde sit til at understrege, at det kun er planen at rive totredjedele af den eksisterende bygning ned for at skabe en smuk udsigt over fjorden.

- Der er ingen planer om at rive den sidste tredjedel ned, sagde hun blandt andet.

Borgermødet sluttede med, at borgmesteren bekendtgjorde, at der til august eller september kommer et borgermøde mere om aktiviteter i Bygaden 28.

- Den næste workshop vil blive afholdt med afsæt i det, som folk er kommet med i aften. I mellemtiden skal vi i forvaltningen arbejde med den praktiske organisering og finansiering af stedet, sagde hun og understregede, at hun gerne så en brugergruppe stå for huset.

- Det har den helt simple grund, at det er min erfaring, at det er nemmere for en brugergruppe at hente fondsmidler, fremfor at vi skal gøre det som kommunen, fordi huset bliver kommunalt drevet. Det er dog min klare fornemmelse, at Bygaden 28 nok bliver en del af den budgetdiskussion vi skal have til efteråret, sagde hun.