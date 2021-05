Efter 40 år med ejendomshandel i Roskilde-området har Erik Svendsen nu besluttet at afhænde sit firma. Foto: Picasa

Byens mægler-nestor: Tid til at nyde livet

Roskilde - 21. maj 2021

- Nu er det blevet tid til at nyde livet, efter at jeg i så mange år har arbejdet i mange timer hver dag med ejendomshandel.

Sådan forklarer nestoren blandt Roskildes ejendomsmæglere, Erik Svendsen, der er den længst fungerende selvstændige i Roskilde indenfor denne branche. Han har nu besluttet at afhænde sin forretning i Ringstedgade.

- Faktisk var det corona-nedlukningen, som har fået ham til at fremskynde denne afgørelse.

- Min kone, der også er i firmaet, gik hjemme en periode. Selv begyndte jeg også at arbejde mere hjemmefra, og så fandt vi ud af, at vi skal have nogle gode år sammen i vores hjem i Lejre, forklarer Erik Svendsen.

Stor udvikling

Gennem sine snart 40 år indenfor ejendomsbranchen i Roskilde-området har han set byen gennemgå en stor udvikling.

- Min største opgave har været at sælge op mod 400 lejligheder i Trekroner for AKF, som står bag det store byggeri derude.

- I de første år var der slet ikke så store opgaver. Det var mest lokale ejerskifte, som vi tog os af, husker han.

- Men det er jo ikke svært at sælge boliger her i Roskilde. Vi har en meget central beliggenhed midt på Sjælland, og man kan tage toget til Tivoli på en halv time, når man får lyst til det.

- Roskilde er meget attraktiv, fordi det er en by med mange tilbud og omgivet af en flot natur. Det kan vi jo også se på priserne, som kommer bag på flere, der vil her til.

- Situationen er, at mange gerne vil til Roskilde eller flytte rundt lokalt - men kun få er interesseret i frivilligt at forlade området.

Fodbold og Formel 1

Erik Svendsen har to store fritids-interesser, som han nu får mere tid til at dyrke.

Dels dansk Superliga-fodbold, hvor han er Brøndby-fan, og den interesse deler han med sin datter. Derimod siger den lokale fodbold hos FC Roskilde og KFUM ham ikke rigtigt noget.

Den anden store interesse, som han deler med sønnen, er motorsport i Formel 1.

- Jeg har bl.a. været på Hungaro Ring ved Budapest, som jo er en meget flot by fra det gamle kejserrige.

- Vi har også været på Spa-Francorchamps-banen, der ligger så flot oppe i Ardenner-bjergene. Det var en fin oplevelse, beretter Svendsen.

Bedst hjemme i Lejre

Den sjoveste handel, som Svendsen nogensinde har været med til, handler om en familie, der havde fået kig på et godt hus i Lejre, men de syntes det var for dyrt.

Så inviterede ejendomsmægleren dem med ud at se det endnu en gang - under den udtrykkelige forudsætning, at de ikke skulle købe. Men det endte selvfølgelig med, at de købte alligevel - efter et mindre afslag.

Mange af Svendsens kunder i Lejre og Roskilde har været gengangere, som har brugt ham flere gange, fordi de var tilfredse med resultatet første gang.

- Første gang skulle de måske have plads til hele familien, men når børnene så er flyttet, vil de gerne have et andet og mindre sted at bo, men helst i det samme område, fortæller Erik Svendsen.

Sammen med sin hustru har han også anskaffet sig et hus i Spanien, men her kan han højst holde ud at være en måned om året.

Så skal han hjem igen til parcelhuset i Lejre Stationsby og den flotte omgivende natur, hvor han nu planlægger at foretage flere vandringer.

tk Blå bog

Navn: Erik Svendsen

Født: 1956 i Roskilde, hvor

Faderen var revisor og

Moderen kontorassistent.

Tog realeksamen på Sct. Jørgens Skole

Var så arbejdsmand hos tømrermester Fejersen i flere år.

Læste til merkonom på Niels Brock i København.

Salgsmedarbejder hos Rockwool.

1982 begyndte han at arbejde for ejendomsmægler Jan Grønbech.

1984 fastansat medarbejder på provision.

1993 Medejer i firmaet, der var kommet med i home-kæden.

2000 eneejer af firmaet, der nu har seks medarbejdere