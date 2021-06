Byens Klaver på sommertur

En specialdesignet kasse gør det muligt at have Byens Klaver stående udendørs i sommerperioden. Når det ikke regner, er klaveret åbent i dagtimerne. Alle må spille på det og der er håndsprit tilgængelig til før og efter brug. På dage med byger kan man hente en nøgle og selv stå for at åbne og lukke i de tørre perioder. Detaljerne står på klaveret.

- At spille på et Byens Klaver gør kun glæde større, fordi et offentligt klaver er et monumentalt punktum for covid nittens fingrene-væk-kultur og et symbol på musikken som et Eiffeltårn for det fællesskabs-skabende.