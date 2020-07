Artiklen: Byens Hus klar med sommersjov for de unge

Under coronakrisen har børn og unge været isolerede og stået uden sociale fællesskaber og normale hverdagsrytmer med fritidstilbud, skole og pauser fra hjemmet. En række af aktørerne i Byens Hus er derfor gået sammen om at tilbyde sommerferieaktiviteter og ture for en række af Roskildes unge i alderen 12-25 år, så de kan komme ud og mærke nærvær og fællesskab igen.