Byrådet har flere gange afvist at indføre betalingsparkering i Roskildes bymidte, men nu er det blevet en realitet, efter at Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF er blevet enige om en model. Foto: Kristian Jørgensen

By får betalingsparkering: P-trolden er for alvor lukket ud

Roskilde - 28. maj 2020 kl. 13:54 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde får betalingsparkering i bymidten.

Det blev endeligt besluttet i aftes af byrådet, hvor flertallet bestod af de tre budgetpartier S, DF og R suppleret med SF. De fire partier fandt fodslag med en præcisering af, at indtægterne fra betalingsparkering alene skal bruges til at realisere parkeringstrategien, og at parkeringsafgifterne ikke må stige mere end den almindelige prisudvikling. Samtidig skal der ses på mulighederne for at gøre parkering billigere for CO2-venlige køretøjer, og så skal konsekvenserne af en eventuel takstnedsættelse undersøges.

- Nu kan vi gå videre med at købe betalingsstandere, og så kan vi holde borgermøde til efteråret om begrænsning af betalingsområdet, kantstensparkering og så videre. Det giver god mening, sagde formanden for plan- og teknikudvalget, Daniel Prehn (S).

Han fik ros fra Venstres Bent Jørgensen - ikke for indholdet, men for godt politisk håndværk.

- Det er nok det bedste stykke politisk arbejde, der er gjort i denne byrådsperiode, når det er lykkedes at få Dansk Folkeparti og Radikale til at blive enige om en parkeringsstrategi. Det tager jeg hatten af for! Men det ser desværre også ud til, at det er DF, der har tabt magtkampen. Hvis det er en strategi om at få bilerne ud af bymidten og gøre det svært for mobiliteten, er det dét, der har vundet. Men hvis ambitionen var at lave en sammenhængende strategi for mobilitet, fokus på ekstra p-kapacitet, sikring af gennemsigtighed i den beslutning, byrådet tager - så er det ikke lykkedes, sagde han.

Besværligt Bent Jørgensen mente, p-strategien hviler på et spinkelt grundlag, når der ikke er tal på, hvor mange pladser der reelt er til offentlig parkering i bymidten, og at der heller ikke er en vurdering af konsekvenserne, når samtlige eksisterende p-pladser på Sortebrødre Plads bliver nedlagt, og boligprojektet på Gråbrødre Skole sættes i gang.

- Taberne bliver den ambition, vi havde i 2012, nemlig at vi ville styrke Roskildes position som handelsby ved at sikre, at der var tilstrækkeligt med offentlige parkeringspladser i bymidten. Om det kommer til at ske, er meget uklart, og det undrer mig, at Roskilde Handel kan være så optimistiske, for jeg kan ingen steder læse, at der kommer flere p-pladser i bymidten, sagde Bent Jørgensen.

Det gør der heller ikke, forsikrede Jeppe Trolle.

- På sigt skal vi have bilerne ud af byerne og væk fra Stændertorvet. Ja, det bliver mere besværligt at have en bil midt inde i byen - og det er også meningen. I fremtiden skal man ikke kunne flytte ind midt i byen og synes, man skal have to biler, sagde han.

Spiseligt for DF Dansk Folkeparti har bekæmpet betalingsparkeringen med næb og kløer i årevis, erkendte Merete Dea Larsen.

- Det er en trold, der er poppet op mange gange. Første gang, jeg hørte om den, var, da jeg lige var kommet i byrådet - sammenlægningsudvalget. Dengang blev den hurtigt tyret i jorden af stort set samtlige partier, og siden er den hoppet op af skuffen flere gange, indtil den har fået lov at blive ude. Og denne gang er det lykkedes for de kræfter, der har stået bag, sagde hun.

Med de præciseringer, der blev forhandlet på plads, ender det hele dog med at blive spiseligt for DF.

- En af årsagerne til, at vi har været arge modstandere, og har været med til at skyde det ned hver gang, er bekymringen om, at det bliver brugt som en skatteskrue, og vil gøre livet for bilisterne til et helvede - og det vil vi simpelthen ikke acceptere. Men det her giver mening, at man kan til købe sig en ekstra time. Dét kan vi godt se fornuften i. Og der er begrænsning på, hvor meget det kan stige. Det er en ed, man tager. Det betyder ikke, at man ikke kan løbe fra det senere, men vi må håbe, der bliver, som det skal være, sagde Merete Dea Larsen, der også glædede sig over, at provenuet, som betalingsparkeringen giver, skal bruges på nye p-anlæg.

- Det bliver der ved Gud brug for med de planer, vi har for udvikling af bymidten, sagde Merete Dea Larsen.

Umulig folkeafstemning For Jette Tjørnelund (V) var det basale spørgsmål, hvor bilen skal stå.

- Der bliver kaos i byen, hvis parkeringsmuligheder til boliger og erhverv og byudvikling ikke følges ad. Vi deler ønsket om en sammenhængende parkeringsstrategi, men deler ikke ønsket om hastværk om en eventuel beslutning om at investere i betalingsparkering for lånte penge inden en høring og inden et borgermøde. Vi synes, det er bagvendt. Vi ønsker en reel borgerinddragelse. Hvis man træffer beslutningen først, er det et informationsmøde, ikke et borgermøde, sagde Jette Tjørnelund og efterlyste en nærmere vurdering af konsekvenserne af beslutningen.

For Socialdemokraterne var der intet bagvendt i processen.

- Når Venstre taler om, at vi skal vente med at træffe beslutning til efter et borgermøde, giver det mig et indtryk af, at vi skal have en folkeafstemning om parkeringsstrategien i Roskilde. Det er helt sort. Det kan man naturligvis ikke. Det, vi skal, er at tage ansvar for det forslag, vi kommer med, og lægge rammerne frem. Det er sjældent, der ikke kan rokkes ved noget, der lægges frem, og det er heller ikke tilfældet her, sagde Henning Sørensen (S).

Beboere presses ud Konservative var ene om at bakke Venstre op.

- Vi skal nudge kunderne, så de kan holde mere end to timer og blive i bymidten, hygge sig med naboen og give bymidten sjæl. Men vi må aldrig prøve at tjene penge på parkering, sagde Pierre Kary (K), der foretrak at vente med at beslutte at investere til efter borgermødet.

Enhedslisten støttede det meste, men endte med - lige som Liberal Alliance - ikke at stemme. Det skyldtes hensynet til beboerne i bymidten.

- Der er behov for initiativer, der kan sikre de bymidteboernes parkeringsrettigheder og -muligheder, sagde Henrik Stougaard (EL) og forudså, at de, der i dag har beboerlicens og ofte er i stand til at finde kantstensparkering, vil blive presset ud af bymidten, eller få inddraget hidtidige parkeringslicenser.

Vejen til en bilfri by Mens flere partier således havde sine betænkeligheder, trak Jeppe Trolle trak de store linjer op:

- Dette er vejen frem mod en grønnere fremtid. Jeg tør godt spå, at uanset hvad I alle sammen tænker, så ender det her med en bilfri bymidte. Det er sådan, det kommer til at gå. Det er forældet at tro, at man skal parkere sin bil lige foran sin bolig midt inde i Roskilde i de allerdyreste ejendomme på de allerdyreste fællesarealer. Vi har ørkener af biler. De kunne stå i parkeringshuse, og så kunne vi gå rundt i en smuk, bilfri bymidte, og det ville være fantastisk! Vi er der ikke endnu, men for fem år siden grinede resten af byrådet. Nu indfører vi betalingsparkering, og vi er ikke helt dér, hvor jeg gerne vil, men vi kommer derhen, men jeg tør godt spå, at vi kommer derhen, og ja, det er trolden, der kommer op af æsken igen og igen, indtil vi får det, som vi gerne vil have det! sagde Jeppe Trolle.

