Over 30 steder i bymidten er der opsat informationstavler om, hvordan parkering skal registreres. Foto: Kim Rasmussen

Butlere bliver fødselshjælpere

Roskilde - 27. marts 2021 kl. 08:36 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når man er grundigt vænnet til, hvordan alting plejer at fungere, er forandring vanskelig.

Det er man helt klar over i kommunen, som af samme årsag har valgt at fare med lempe, når den ny parkeringsordning for bymidten får sin debut efter påske.

I den spæde start vil der således blive udvist stor forståelse for bilister, der måske ikke lige får gjort tingene rigtigt i første forsøg. Og der vil være hjælp lige ved hånden.

- Vi har parkeringsbutlere til stede på parkeringspladserne, og de vil hjælpe dem, der har brug for det, og vise, hvordan det fungerer, siger Gitte Sloth Nielsen, afsnitsleder i kommunens afdeling for veje og grønne områder.

Også parkeringsvagterne får rolle som parkeringsbutlere. Det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan finde på at placere en hilsen under vinduesviskerne på biler, der ikke er registreret i p-systemet - men i de første dage bliver det i form af informationsmateriale om den ny parkeringsordning. Blokken med parkeringsafgifter bliver ikke taget frem.

Hvor længe »hvedebrødsdagene« varer, er der ikke taget stilling til endnu.

- I hvert fald den første uge vil p-vagterne ikke skrive p-afgifter ud, men hvornår det slutter, afhænger af, hvornår folk ser ud til at have lært systemet at kende, siger Gitte Sloth Nielsen.