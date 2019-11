Politiet kunne hele fire gange i løbet af mandagen hente butikstyve forskellige steder i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Butikstyve fanget på stribe

Roskilde - 26. november 2019

ROSKILDE: Mandag var lidt af en butikstyvenes dag. Politiet kunne i hvert fald tale med en hel del af slagsen.

Hos Kirppu genkendte personalet en mand, som den 15. november havde stjålet tre hagesmække fra en stand. Butikschefen konfronterede kunden og tilkaldte politiet. En patrulje blev sendt til stedet, hvor en 42-årig mand fra Roskilde, blev sigtet for tyveri til en værdi af 105 kroner. Patruljen sikrede overvågningen fra butikken som bevis i sagen.

Der var tale om en noget yngre butikstyv, da personalet i Meny i Skomagergade snuppede en 13-årig dreng fra Roskilde. Drengen havde taget to øl og en Faxe Kondi-sodavand og havde ikke tænkt sig at betale. Personalet havde drengen i kikkerten, da han tidligere på dagen havde været i butikken med en anden dreng og var blevet fanget på forretningens overvågning, hvor de stjal en 3-pak Underberg spiritus. I alt havde den 13-årige taget varer for 115 kroner. En patrulje kom frem og fik en snak med den 13-årige, der ikke kan straffes for tyveriet, da han er under den kriminelle lavalder. Hans forældre og de sociale myndigheder blev orienteret. Politiet vil efterfølgende tale med den dreng, som den 13-årige var i selskab med ved det første tyveri, og hans forældre.

Men det er ikke kun drenge, som har lange fingre. I Føtex i Stationscentret fangede personalet to 16-årige piger fra Roskilde og Jyllinge, som havde taget to energidrik og en pose slik ned i deres taske, og var gået igennem kassen uden at betale. De to piger blev tilbageholdt uden for butikken, og politiet blev tilkaldt. En patrulje kom frem og sigtede de to piger for butikstyveri. Deres forældre og de sociale myndigheder blev orienteret om sagen.

En 26-årig mand fra Århus gik efter et større bytte, da han besøgte El-Giganten. Det lykkedes ham dog ikke, og han er nu sigtet for at have stjålet elektronikvarer for 4349 kroner. Da manden havde tidligere sager om berigelseskriminalitet, blev den nye sag forelagt anklagemyndigheden, som dog ikke skønnede, at der var grundlag for at fremstille den 26-årige i grundlovsforhør. Han fik derfor lov til at gå, men er fortsat sigtet i sagen, og vil høre mere fra politiet.