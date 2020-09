Fogedretten i Roskilde er sikkert tilfreds med, at personalet i Føtex i Stationscentret mandag aften fangede en butikstyv. Butikstyven var nemlig udeblevet fra et møde i fogedretten. Foto: Lars Ahn Pedersen

Butikstyv var savnet i fogedretten

Da en mand gik ud af Føtex i Stationscentret i Roskilde uden at betale for to deodoranter til en værdi af 180 kroner, blev butikstyveriet spottet af butikkens personale.