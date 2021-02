Personalet i Føtex i Stationscentret i Roskilde fik standset en butikstyv, der prøvede at stjæle en hue. Foto: Lars Ahn Pedersen

Butikstyv opholdt sig ulovligt i landet: Fældet af hue i Føtex

Det viste sig nemlig, at butikstyven var en 29-årig mand fra Usbekistan, som fremviste en spansk opholdstilladelse. Han blev taget med til politistationen til afhøring og sagsbehandling.

Ved nærmere undersøgelse af den 29-åriges opholdstilladelse viste det sig, at den var falsk, og han blev derfor sigtet for dokumentfalsk. Den 29-årige mand havde i 2015 søgt asyl i Danmark, men fik afslag. Han opholdt sig derfor i landet ulovligt, hvilket han også blev sigtet for.