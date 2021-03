Butikstyv må betale for stjålne varer

Når en butikstyv bliver taget på fersk gerning, må han eller hun ofte aflevere de stjålne varer, men i nogle tilfælde bliver tyven tvunget at betale for, hvad han har taget. Sådan gik det også for en 37-årig mand fra Hvalsø, som mandag eftermiddag fyldte en indkøbskurv i Meny i Svogerslev og derefter gik og lagde varerne i bilen uden at betale.