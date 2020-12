En butikstyv blev søndag taget i en herretøjsforretning i Algade i Roskilde, efter at han forinden havde stjålet varer fra Føtex. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Butikstyv havde også været i Føtex

Politiet modtog en anmeldelse klokken 13.19 og sendte en patrulje til butikken, hvor personalet havde tilbageholdt en 36-årig mand fra Ikast, der havde forsøgt at tage tre trøjer til en samlet værdi af 900 kroner uden at betale for dem.

Den 36-årige var desuden i besiddelse af en jakke, en trøje, tre ure og et par sko med prismærker fra Føtex. Politiet kontaktede Føtex i Stationscentret i Roskilde, som bekræftede, at varerne, der havde en samlet værdi på 1674 kroner, var stjålet fra deres butik.

Den 36-årige blev sigtet for butikstyverierne, og varerne blev leveret tilbage til forretningerne, som derfor ikke havde et erstatningskrav. Efter afhøringen fik den 36-årige lov til at gå, men kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.