Dades ejer både Ro?s Torv og et par ejendomme i bymidten. Ejendomsselskabet er allerede i dialog med butiksindehaverne, men ønsker ikke at gå nærmere i detaljer med, hvad det indebærer. Foto: Lars Kimer

Butiksejere og udlejere bør gå i dialog under coronakrisen

Roskilde - 02. april 2020 kl. 16:52 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens flere af byens butikker får nedsat husleje, opfordrer Erhvervsforum Roskilde til, at lejere og udlejere går i dialog med hinanden og forsøger at finde en løsning på de økonomiske problemer, som coronakrisen medfører.

- Har butikkerne en udfordring med at betale husleje, så synes vi selvfølgelig, at de skal gå i dialog med udlejerne, siger Morten Bo Berthelsen, der er næstformand i Erhvervsforum Roskildes bestyrelse.

Han opfordrer udlejerne til at tage initiativet, da det måske er svært for nogle butiksejere at bede om eksempelvis huslejenedsættelse.

- Jeg synes, det er et godt træk, hvis udlejer selv starter dialogen. Lad os begynde at snakke sammen, for vi skal alle være her efter coronakrisen. Det er næsten det vigtigste, siger Morten Bo Berthelsen.

Ejendomsselskabet Dades er blandt dem, som ifølge Morten Bo Berthelsen bør gå i dialog med deres lejere. Dades ejer nemlig Ro's Torv og ejendomme i bymidten, der tilsammen rummer over 70 af byens butikker.

Jakob Møller er Commercial Director i Dades A/S, og ifølge ham er de allerede i dialog med alle butiksindehaverne.

- Vi taler med alle butiksejere om, hvordan vi bedst finder en løsning i perioden uden omsætning, hvilket der findes flere metoder til som eksempelvis opdeling af lejebetaling, udskydelse m.v., siger han.

Jakob Møller ønsker hverken at kommentere på, om der allerede er lavet aftaler, hvilke løsninger der bliver drøftet, eller om huslejenedsættelse er en af dem.

Den tvungne nedlukning af butikscentre og det dalende antal af kunder gør det svært at drive forretning i disse uger. En husleje oveni gør det ikke nemmere, men det er ikke kun derfor, at Morten Bo Berthelsen anbefaler dialogen mellem butiksejerne og udlejerne. Krisen åbner op for nye muligheder for forretningerne, der blandt andet er nødsaget til at sælge over nettet og blive endnu mere digitale.

- Det digitale er kommet for at blive, mener Morten Bo Berthelsen, og det kan skabe en ny virkelighed på den anden side af krisen.

Måske får butiksejerne brug for mindre butiksplads, fordi de har fået internethandlen op at køre. Det er bare et af de mulige ændrede scenarier, som Erhvervsforum Roskildes næstformand peger på.

- Der kan være mange bevægelser, som vi ikke kender endnu. Så for os set, er det bare om at komme i gang med at snakke om, hvordan ser det ud på den anden side, siger han.

