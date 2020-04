Den ny handelsplatform vielskerroskilde.dk forsøger at hjælpe de butikker, som har det svært for tiden. Foto: Kristian Jørgensen

Butikkerne i Roskilde har fået egen handelsplatform

Roskilde - 02. april 2020 kl. 15:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byer som Køge og Greve har allerede fået en online handelsplatform, der skal hjælpe de lokale butikker i disse tider, og nu er turen kommet til Roskilde. På Vielskerroskilde.dk kan lokale butikker lægge tilbud op, som beboerne i Roskilde kan få sendt direkte hjem til døren. Platformens formål er at støtte og redde det lokale butiksliv, som på baggrund af krisen kan miste store indtægter, eller som er i fare for at gå konkurs. Men formålet er også at sikre lokalbutikkerne i fremtiden, så de kan tage kampen op mod globale handelsmastodonter som fx Amazon og Bestseller.

- Min partner og jeg måtte tænke hurtigt i lanceringen af platformen, fordi det ret hurtigt gik op for os, at lokalsamfundet virkelig kom til at lide under coronakrisen. Mange butikker og restauranter i de lokale byer er afhængige af, at der kommer besøgende ind i butikkerne. Det er ikke muligt under nedlukningen. Ligeledes har mange lokale butikker ikke en online platform, som store kæder har. Det betyder jo, at det bliver svært at sælge varer. Og det er netop det vores online platform gør - hjælper de lokale butikker med at sælge deres varer, forklarer Jan Mejlkjær, der sammen med Casper Husted har stiftet vielskervoresby.dk og det lokale initiativ i Roskilde.

Platformen findes indtil videre i Køge, Greve, Møn, Esbjerg, Horsens, Vejen og Mors, hvor de lokale handelsstandsforeninger støtter intiativet, og Jan Mejlkjær håber, at det også bliver tilfældet i Roskilde.

- Handelsstandsforeningen har indgående kendskab til lokalbutikkerne og har mærkbar indflydelse på, hvor stor en succes platformen bliver. Derfor går vi efter at have et tæt samarbejde med foreningerne, siger han.

Vielskerkøge.dk har de første 12 dage haft 17.730 unikke besøgende, og mere end 10 procent af de besøgende har handlet på platformen i Køge, der lige nu har 30 tilmeldte butikker. Vielskerroskilde.dk er stadig så ny, at der lige nu kun er åbnet for, at butiksindehavere kan gå ind og registrere sig.

