Butikkerne er ikke klar til fusion

Han er formand for Roskilde Handel, og det er blandt hans medlemmer, der er for meget skepsis over for fusionen til, at man vil gennemføre den nu.

- Det kan godt være, vi kunne gennemføre det, men for os allesammen er det vigtigt, at der er fuld opbakning, så alle synes, det er det rigtige i stedet for at have en tvist mellem ja og nej. Så må man se, om man kan få vendt den skepsis over tid ved at lave nogle ting sammen, siger Svend Overgaard.