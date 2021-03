Skærmbillede fra Foderautomatens hjemmeside.

Butik med dyrefoder rykker hjem igen

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 18:59 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

Efter et år i Osted rykker Trine Nielsens virksomhed, Foderautomaten.dk, hjem igen til adressen i Brordrup. Her åbner butikken på ny lørdag den 10. april på Brordrup Bygade 2B. Butikken i Osted lukker ned lørdag den 27. marts.

- Jeg rykker tilbage til mine vante omgivelser, da jeg har fået muligheden for at rykke min virksomhed hjem på min egen adresse igen. Jeg føler, at jeg kan yde en bedre service ved at arbejde hjemmefra, end på en adresse i en butik et andet sted, siger Trine Nielsen.

Det er hovedsageligt de mange spildtimer, der kan opstå ved at stå i butikken i Osted fra klokken 10 til 17, der frustrerer Trine Nielsen. Samtidig var det nok det dårligst tænkelige tidspunkt, at hun rykkede forretning.

- For nærmest præcist et år siden flyttede jeg til Osted, men så kom coronaens klamme hånd og har gjort året temmelig udfordrende. Men mest af alt håber jeg at kunne udnytte mine timer mere optimalt, hvor jeg for eksempel sysler med at kunne levere til adresser om formiddagen, fortæller Trine Nielsen.

Foderautomaten.dk sælger alt til hund, kat og gnaver og har gjort det i 10 år til oktober.

- Jeg er glad for dyr, så selvom det ikke lå i kortene, så er det blevet den vej, som jeg er gået. Og det er jeg meget glad for, at jeg har gjort, siger Trine Nielsen.