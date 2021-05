Leon Lyberg Gravesen vil sikre sine kunder i Jagt- og Lystfiskerhuset i Roskilde en bedre oplevelse - og samtidig spare to tredjedele på huslejen, som han mener er alt for dyr på Algade. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Butik flytter: - Det er bedre for vores kunder

Roskilde - 07. maj 2021 kl. 05:34 Af Daniel Sennek Kontakt redaktionen

De gule flyttesalgsskilte udstråler tydeligt, at Jagt- og Lystfiskerhuset på Algade i Roskilde snart ikke er at finde i gågaden længere. I stedet har de søgt mod Ringstedvej, hvor de åbner i nr. 2 på hjørnet. Det er der en lang række årsager til, men det er først og fremmest for kundernes skyld.

- Vi er jo en specialbutik, hvor mange af vores kunder kommer kørende hertil. Størstedelen er nogle, der specifikt er kommet, fordi de skal handle hos os. Typisk er det for eksempel jægere, som kommer i større biler, og vi har absolut ikke parkeringsfaciliteter i nærheden, der kan kapere meget mere end en Toyota Aygo. Det har vi faktisk hørt en del negative kommentarer omkring, så vi har valgt et sted, hvor vi får 50 gratis p-pladser, fortæller Leon Lyberg Gravesen, der ejer Jagt- og Lystfiskerhuset.

Den nye lokation er samtidig tættere på motorvejen, og helt generelt nemmere at komme til i bil. Samtidig får butikken ikke særlig mange strøgkunder, for det er ofte kunder med et formål, der besøger dem. Derfor skal der tænkes klart mest på dem.

- Det er et helt suverænt sted for os, hvor der kommer 65.000 biler forbi i døgnet. Det er samtidig til en tredjedel af den husleje, som vi betaler her, hvilket også har haft stor indflydelse. Det er simpelthen for dyrt for os at ligge her i forhold til det, som vi får ud af det, siger Leon Lyberg Gravesen.

Butikken bliver i samme størrelse i et plan, så der ændres ikke på noget udover placeringen. Nu skal der gang i arbejdet med at sikre og ombygge den nye placering, så den er klar til åbning, når vi rammer sommermånederne.

- Det ligger pissegodt, og vi glæder os som små børn til at få lov at åbne der. Vi er allerede i gang med at lave de sikkerhedsforanstaltninger, vi skal - og mere til - da vi jo handler med våben i butikken. Jeg fik den ønskeplacering til butikken, som jeg havde håbet, så jeg er mildt sagt godt tilfreds, lyder det fra Leon Lyberg Gravesen.

