Bussen ruller med klimaindsatsen

Fredag eftermiddag bød borgmester Tomas Breddam på en særtur med en af Roskildes elbusser. Anledningen var, at kommunen har underskrevet en klimasamarbejdsaftale med regeringen. Aftalen går ud på at kommunen binder sig til at omlægge den kollektive trafik og den øvrige kommunale kørsel til emissionsfri e køretøjer, hvad der i øjeblikket vil sige elkøretøjer.