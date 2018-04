Trods store problemer med at køre til tiden formåede bus 217 alligevel at sætte passagerrekord i februar. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Bus 217 kørte ad h.t. - med højeste passagertal i to år

Roskilde - 11. april 2018

Bus 217, der kører mellem Jyllinge og Veksø Station, har haft store forsinkelser i efteråret 2017.

Lige før jul blev køreplanen justeret, og det har forbedret rettidigheden, men kommunens klima- og miljøudvalg vil stadig følge udviklingen tæt uden pt. at foretage sig noget yderligere med ruten. Det pudsige er dog, at samtidig med at kritikken haglede ned over busruten fra brugerne, så viser tal fra Movia, at ruten stiger i popularitet. Således havde ruten det højeste passagertal de seneste to år i februar 2018 med 8211 passagerer og i december 2017 var passagertallet cirka 1000 passagerer højere end i december 2016.

Med til historien hører dog også, at der var færre passagerer på ruten samlet set i perioden august-november 2017 end samme periode året før.

I en pressemeddelelse siger for mand for Klima- og miljøudvalget i Roskilde Kommune, Karim Friis Arfaoui (S):

- Vi er ikke helt trygge i udvalget endnu, da vi stadig får meldinger om forsinkelser i de tidsrum, hvor borgerne er mest afhængige af bussen. Derfor vil vi holde et skarpt øje med pålideligheden og passagerudviklingen fremover. Vi tager også et møde med landsbyrådet og andre interesserede i Gundsømagle for at være sikre på, at linje 217 fungerer, som den skal.

Det er muligt at tilpasse køreplanen for linje 217 yderligere. I det tilfælde anbefaler Movia, at det sker fra august 2018.