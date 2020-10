Roskilde Kommune ser gerne, at busrute 215 på sigt køres med elbusser, og Lejre og Solrød kommuner skulle være med på skiftet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Bus 215 dropper dieselen: Ekstra afgange en succes

Roskilde Kommune er formentlig klar til at udvide brugen af elbusser til også at omfatte busrute 215. Politikerne skal tage stilling til spørgsmålet, om buslinjen skal ændres til el eller måske endda brint. Mødet holdes lige efter efterårsferien.

Forvaltningen anbefaler, at man tager skiftet, men det kan altså først ske i december 2022, når den nuværende aftale om drift udløber. Og både Lejre og Solrød kommuner skal være indstillet på at tage skiftet, da bussen kører i alle tre kommuner. En ny aftale om kørsel med elbus eller brintbus vil strække sig over minimum 10 år. Et skifte til el- eller brint- fra dieselbus vil ifølge beregninger fra Movia koste Roskilde Kommune cirka 150.000 kroner.