Bulgarske tyveknægte havde »glemt« indrejseforbuddet

Roskilde - 30. november 2017 kl. 10:23 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag troppede Midt- og Vestsjællands Politi på en adresse i den østlige del af Roskilde by. Her hilste ordensmagten på to bulgarske mænd på 58 og 62 år, som allerede er blevet kylet ud af landet for en række tyverier.

De to mænd prøvede at sno sig udenom ved at stikke politiet nogle falske identitetspapirer, men den hoppede betjentene ikke på, og efter en ransagning måtte de to bulgarer forsøge at forklare de ægte identitetspapirer, som politiet også fandt på adressen.

De to mænd blev anholdt klokken 13.58 efter et tip, og de bliver i dag stillet for en dommer, som skal tage stilling til både dokumentfalsk samt overtrædelse af indrejseforbuddet.

Det er under en måned siden at de to tyve blev smidt ud af landet sidst.