Bukkejagten indledt med ny rekord

Bukkejagten gik ind søndag den 16. maj tidligt om morgenen. Nogle vil mene, at det med at stå tidligt op er et mareridt, men sådan er det ikke, hvis man er jæger. Det er her, der er gode muligheder for at møde dyrene og se og høre verden vågne. En oplevelse af at være ét med naturen og være med derude.