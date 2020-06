Marius Elvius og de øvrige spillere på FC Roskidles hold spiller for overlevelse i 1. division. Sæsonen slutter den 26. juli. Foto: Mie Neel

Budgetpartnere tackler stadionrenovering hårdt

Roskilde - 23. juni 2020 kl. 12:59 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre partier, som gik sammen om at beslutte, hvad kommunen skal bruge sine penge på i år, har hver sin mening om det fornuftige i at låne 8,2 millioner kroner til en opgradering af stadion i Rådmandshaven. Et parti er for, et parti er imod, og et parti undlod at stemme i dag, da beslutningen blev truffet i økonomiudvalget.

I stedet for sine budgetpartnere Radikale og Dansk Folkeparti fandt Socialdemokratiet flertal sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Det flertal er nu klar til at lægge varme i opvisningsbanen, forbedre lysanlægget og skifte spillerboksene ud, så der kan spilles 1. divisionsfodbold på banen uden dispensation. Men det bliver altså uden de to små budgetpartneres medvirken.

Andre legekammerater - Hvis vi laver et nyt stadionprojekt, har vi ingen garanti for, at vi får glæde af de penge, vi nu bruger på at renovere det. Så skal varmen, der skal lægges i banen, graves op igen, og så er det en ren molbohistorie, siger Karsten Lorentzen (DF).

Dansk Folkeparti stemte dog ikke imod, men undlod at stemme.

- Kommunen er i en svær situation, og vi kan ikke forsvare at optage lån til dette her. Det er ikke en kommunal kerneydelse. Vi kunne have nedlagt veto, men vi har valgt ikke at gøre det i erkendelse af, at Socialdemokratiet kunne finde andre legekammerater. Det har vi accepteret, men det havde været en anden situation, hvis vi havde siddet med de afgørende stemmer, siger Karsten Lorentzen.

Helt på Månen Stemte imod, det gjorde derimod Jeppe Trolle fra Radikale Venstre, men uden at nedlægge veto.

- Det var så venlig, som jeg kunne blive, for det her er galt på så mange måder. En ting er, at vores økonomi ikke er for god, og at man i den situation vil bruge penge, så et privat firma kan gøre DBU glade, noget helt andet er, at det ikke kan komme længere væk fra at være klimaansvarligt. At lægge varme i banen - det kan ikke blive mere plim. Det virker helt på Månen - men der skal nok stå nogle store partier, der gerne vil gøre nogle fodboldentusiaster glade, og så ryger al fornuft. Men vi blev enige om at være uenige, og vi vil ikke nedlægge veto, for vi er et samarbejdsparti, og vi skal videre, selv om det virker helt på Månen, siger Jeppe Trolle.

Symbolsk handling Også blandt ikke-budgetpartier er der hovedrysten.

- Det her er ude af proportioner med det, man i øvrigt har gjort med driftsbudgettet hele året det sidste års tid, også selv om alle pengene er lånefinansierede. Man vil renovere en idrætspark til en klub, der alligevel rykker ned. Det er en symbolsk handling, der kan opfattes som sympatisk - men de rykker jo ned alligevel, og hvis de rykker op igen, kan de spille andre steder - Køge, Hillerød eller hvad ved jeg. Efter vores opfattelse er det her et spørgsmål, der hører hjemme i forhandlingerne om budget 2021, siger Henrik Stougaard fra Enhedslisten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra SF's Tina Boel, som tog forbehold.

Overlever de overhovedet i 2. division? Liberal Alliance har hverken plads i kultur- og idrætsudvalget eller i økonomiudvalget, hvor sagen blev hastebehandlet tirsdag morgen, men partiets byrådsmedlem Lars-Christian Brask gør det klart, at når spørgsmålet om investeringen i stadion skal behandles på et ekstraordinært byrådsmøde om et par uger, så vil han stemme imod.

- Det er ikke det rigtige at bruge 8,2 millioner kroner på et stadion for en klub, som kun i den yderste teori kommer til at spille i 1. division, og som måske slet ikke overlever som juridisk enhed i 2. division. Hvorfor ikke vente? Hvorfor skal det hastes igennem? Er det, fordi borgmesteren er bange for at læse en overskrift om, at det er hans skyld, at FC Roskilde bliver tvangsnedrykket, fordi de ikke har fået et nyt stadion? spørger Lars-Christian Brask.

