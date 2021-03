DF kommer aldrig til at spare på denne måde igen, fastslog Merete Dea Larsen i relation til måde, hvorpå socialområdet skal betale et års budgetoverskridelser tilbage over fire år. Foto: Thomas Olsen

Budgetpartnere åbner for at lempe socialbesparelser

Et par af partierne bag Roskilde Kommunes budget for 2021 sender nu signaler om, at de besparelser, der er vedtaget for de kommende år på socialområdet, måske ikke behøver at blive ført ud i livet.

Det var Enhedslisten, der bragte socialbesparelserne på banen, da byrådet i aftes skulle godkende rammeoverførsler fra 2020 til 2021, hvor også nedskrivningen af socialbudgettet var nævnt. De er på to millioner kroner i år og seks millioner kroner for både 2022, 2023 og 2024. Tilbagebetalingen blev besluttet i forbindelse med den samlede plan for genopretning af økonomien på socialområdet, som på den ene side har fået tilført flere midler fra og med i år, men også skal effektivisere for at finde besparelser - og altså betale sidste års overskridelse tilbage i rater.