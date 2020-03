Tomas Breddam vurderer, at det ikke er ret meget, som Roskilde Kommune rent praktisk har mulighed for at fremrykke, så der kan blive brugt ekstra penge på anlægsprojekter i 2020. Foto: Mie Neel

Budgetpartner: Byggeriet skal nok klare sig

Som en form for coronanødhjælp sløjfes anlægsloftet i 2020, så planlagte anlægsprojekter for op imod to en halv milliarder kroner kan fremrykkes til i år, og vanskeligt stillede kommunen - som Roskilde Kommune - får tilmed mulighed for at låne til formålet. Også dækningsafgiftens anden rate har kommunerne fået lov til at lade de erhvervsdrivende slippe for, hvis ellers kommunerne kan eller vil undvære provenuet.

Det kan blive så som så med den lokale effekt af, at regeringen giver kommunerne nye muligheder for at komme erhvervslivet i møde.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her