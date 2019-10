Nye bedste venner. At Radikale Venstre deltager i budgetforlig, er der nærmest tradition for, men sammen med Dansk Folkeparti... det havde ikke mange gættet på.

Budgetforlig med indbygget tillidsreform

Ikke alene er de to partier, som nu er allierede om budgettet, ganske langt fra hinanden i et hav af sammenhænge, men det var også de to partier, der i særlig grad var ude med riven, da den socialdemokratiske gruppeformand i byrådet Henning Sørensen i sidste måned bad om forståelse for, at Socialdemokratiet kan have svært ved at bevæge sig i forhandlinger med andre partier, fordi S, som har absolut flertal i byrådet, først er nødt til at foretage interne forhandlinger, som gør det vanskeligt at give indrømmelser til andre.

Man kunne utvivlsomt have tjent gode penge, hvis man havde indgået væddemål om, at det blev Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der blev Socialdemokraternes sleeping partners, når det kom til en aftale om budgettet for 2020.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her