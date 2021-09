Se billedserie Fire nye klasselokaler på Vindinge Skole er et af de projekter, der er blevet plads til i næste års budget - et postcornabudget, hvor der er fokus på ikke at sætte alt for meget i gang. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Budget uden plads til politik og visioner - men med samarbejde

Roskilde - 16. september 2021 kl. 10:35 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Normalt - og især i et valgår - kan partierne bag (valg)budgettet hver især sole sig i deres små sejre, som er deres fingeraftryk på det samlede budget.

Sådan er det ikke i Roskilde i år. I 2022 bliver armbevægelserne meget små - helt bevidst - for vinderen i budgetforliget ser ud til at blive kommunens ansatte, som slipper for at skulle fortsætte med at effektivisere og i stedet for at år med nogenlunde ro på. Et år til konsolidering.

Og det er der en god grund til.

- Både i 2020 og i 2021 var det helt ualmindeligt på alle mulige måder. Der var et stort krav om vores omstillingsparathed, og jeg er stadig imponeret over den indsats, der er lagt for at komme igennem de hårde tider under coronaen. Heldigvis er regler og retningslinjer fortid nu, og vi kan nu se frem til noget helt andet. Og der kan godt komme gang i en hel masse udviklingsprojekter - det bliver bare ikke på vores initiativ. Målet er at bruge 2022 til at få ro på og komme tilbage til kerneopgaverne. Vores hovedprioritet er en god kvalitet i kommunens velfærdstilbud, sagde Tomas Breddam, da byrådet førstebehandlede budgettet i aftes.

Han kaldte budgetforliget »dejligt« og mindede om, at når det kunne lade sig gøre at lave et budget i balance og uden besparelser, skyldtes det ikke mindst, at de økonomiske er opnået efter likviditetskrisen for et par år siden.

- Det er ikke sådan, at hele udviklingen går i stå, og derfor er jeg også glad for, at der er sat penge af til at forstsætte udviklingen på for Hal 12 og Musicon og ikke mindst for Sct. Hans-området sagde han.

Vigtigt signal

Den socialdemokratiske gruppeformand Gitte Kronbak Nielsen kogte budgettet ned til fem overskrifter.

- Ingen besparelser. Ingen skattestigninger. Et anlægsbudget med fokus på velfærd. En fortsat stabil likviditet. Og endnu et bredt forlig.

Her er ingen besparelser - men her er til gengæld heller ingen driftsudvidelser, sagde hun.

Også hun fremhævede den ekstraordinære indsats, kommunens medarbejdere har leveret.

- Vi skal også have det lange lys på i forhold til trivsel og fastholdelse af vores dygtige medarbejdere. De sædvanlige 25 millioner kroner i budgetreduktion i produktivitet er fjernet. Det er et vigtigt signal til vores medarbejdere i kommunen, sagde Gitte Kronbak Nielsen.

Visioner på pause

Venstres Jette Tjørnelund glædede sig over, at skattestigninger blev undgået, men konstaterede også, at det har sin pris.

- Finansieringen ved at sætte forbedringer af driften på pause er bestemt ikke vores kop te, men de ansvarlige borgerlige forslag til finansiering blev blankt afvist af en rød Berlin-mur. Jeg må bare sige: Der skal nytænkning til og vilje til at tænke på tværs, før kommunen kommer helt på ret kurs efter et årti med en socialdemokrat for bordenden, og det bliver svært at ændre noget, så længe borgmesteren læner sig så meget op ad Enhedslisten og SF. Det kan ændre sig efter valget, men for nu er genopretningen og visionerne sat på pause, sagde Jette Tjørnelund.

Ulideligt

Lars Lindskov (K) tog afsæt i Vinterberg-filmen »Festen« ved at have en grøn tale og en rød tale med - og i lyskrydset, hvor rød mand betyder stå, og grøn mand betyder gå.

- Sådan bliver det også fra årsskiftet, konstaterede han.

Han ville helst holde den grønne tale - den med visionerne fx, den med en højere grad af inddragelse af private for at højne den kommunale service, og den, hvor der bliver afdraget mere på gælden for at sikre større økonomisk frihed - og den med støtte til alle dele af kulturen.

- Der skal ikke alene satses på de populære musikgenrer, men også til de klassiske, herunder Schubertselskabet, der står for noget af det ypperste musikformidling inden for den klassiske verden, ikke bare lokalt, men også nationalt og internationalt. Det er træls at se den skalpel, der hele tiden skal løbe ned over noget, der ikke lugter af suppe, steg og is og kage og bredde, men lige så snart, det er noget, der stikker en lille smule ud inden for eliten af musik, kultur og sport, så kommer den store brødkniv frem og hakker folk ned til samme højde, det er ulideligt at se på i budgettet, sagde Lars Lindskov i den grønne tale.

Starter inde

Han erkendte dog, at det var den røde tale, som havde flertal, og som også han i denne omgang havde valgt at støtte - på trods af dens mangel på visioner. De fordele, som 2022-budgettet i konservativ optik har, er, at de årlige effektiviseringsgevinster, som medarbejderne i årevis har været kede af, bliver rullet tilbage - det kunne K være gået med til allerede sidste år, sagde Lars Lindskov - og at investeringer i nogle af skolerne er fastholdt.

- Derudover er stort set alt skudt til hjørne. Men vi er med i budgettet, fordi vi har tradition for at tage ansvar, også for de ting, der ikke altid er populære. Specielt når der er rødt flertal, vil vi gerne sidde med i forhandlingslokalet. Normalt er der givet og taget i et budgetforlig. Det er der ikke i dag, men der er brug for et samarbejdende byråd. Og når der kommer en større konservativ gruppe efter nytår, skal den ikke starte med at være udenfor, når milliarderne skal prioriteres. De skal være med i forhandlingslokalet. For næste år holder vi den grønne tale! lovede han.

Evindelig grønthøster

Anna Bondo Nielsen (EL) vil utvivlsomt hellere høre den røde, som hun i 2022-versionen også er så tilfreds med, at Enhedslisten stemmer for budgettet.

- 2022 bliver det første år siden 2014, hvor de enkelte områder og de enkelte institutioner ikke skal starte året med selv at definere og finde årets besparelser. Men man kan ikke blive ved med år efter år at skrabe 25 millioner af den daglige drift, uden at det begynder at få helt grundlæggende konsekvenser for den service, man kan levere. Derfor var vores vigtigste projekt med budget 2022 at få stoppe de evindelige grønthøsterbeparelser, hvor der ikke tages politisk ansvar for, hvordan besparelserne skal udmøntes - og vi er glade for, at det lykkedes, sagde Anna Bondo Nielsen.

Har gjort en forskel

Det var Tina Boel (SF), der var den første til at kalde budgettet et »ro på-budget,« og det er vigtigt, at der komme ro på, sagde hun.

- Vi er ikke tilfredse på alle punkter, men vi fik gjort en forskel, vi kan være tilfreds med. Der er forskellige grader af ro, men det er vigtigt, at der ikke var besparelser. Derfor er der heller ingen driftsudvidelser. Det er et postcoronabudget, hvor hånden skal holdes under velfærdsopgaverne. I et mere normalt år ville SF have gjort mere for den grønne omstilling, for at få flere i beskæftigelse og for velfærd generelt, sagde Tina Boel.

Hun hæftede sig blandt andet ved, at der er tegn i sol og måne på, at der kan findes ekstra midler, og at der allerede er enighed om, at hvis der dukker flere penge op, så skal de tilføres de tre store velfærdsområder, som er hårdt presset.

Et år til at tænke

I Radikale Venstre opererer man med tre bundlinjer - den økonomiske, den sociale og den grønne, og Jeppe Trolle syntes, at »rygtet om kommunens elendige økonomi er stærkt overdrevet,« og havde heller ikke noget at udsætte på den sociale del.

- Det er overdrevet at påstå, at det hele sejler, og kommunen har heller ikke en masse penge at muligheder for at finde ekstra penge, så der er ikke meget at komme efter. Det er ikke vores kop te, at vi sætter anlægsarbejderne i stå, men vi kan leve med det, når det kun er et enkelt år, og så forventer vi, at vi kan sætte dampen op næste år, sagde Jeppe Trolle.

Den grønne bundlinje havde han dog forventet mere af.

- Vi er overhovedet ikke i mål i forhold til at løse de problemer, der er med den grønne omstilling, og vi er heller ikke der, hvor Roskilde Kommune er dem, der bryder muren og går forrest, som vi har gjort med fx elbusser. Det savner vi, for det gør en forskel, når vi inspirerer andre til at købe elbusser eller at holde op med at investere i fossile selskaber. Andre følger efter, når vi viser vejen. Men vi er med i budgettet, fordi det holder en balance, og fordi det er okay, at vi får et år til at tænke over, hvad vi gør næste år. Og det allervigtigste for os er at lægge skinnerne ud til fremtidens samarbejde. Uanset hvem der vinder valget, er de mulighed for at samarbejde hen over midten, og det skal vi være stolte af, sagde Jeppe Trolle.

Også han brugte en del taletid på at udpege alt det, der ikke er kommet med i budgettet, og det var der en grund til, sagde han.

- Det her er et driftsbudget, der kan fungere, men det tænker ikke rigtig fremad. Det nytter ikke kun at kigge på i dag og holde butikken kørende. Vi er nødt til at se længere frem, men der er ikke plads til noget politik her, sagde Jeppe Trolle.