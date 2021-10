Se billedserie Sådan forestiller en udvikler sig at der kan bygges senniorboliger ved Jyllingecenteret. Det er tvivlsomt, om projektet bliver til noget, da der fra kommunalt hold lægges op til, at byggeriet må være 1500 etagekvadratmeter, mens udvikler arbejder med 4700 etagekvadratmeter. Der må ifølge kommuneplanen bygges 5000 etagekvadratmeter bolig inden for Jyllingecenterets arealer. Illustration: Søtoften Aps

Bud på seniorbofælleskab ved butikscenter

Roskilde - 09. oktober 2021 kl. 08:30 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Jyllinge: Seniorboliger i Jyllinge er et så stort ønske i byen, at en facebookgruppe om emnet har rundet 600 deltagere. Og nu er der måske noget på vej, som kan skabe glæde.

Jyllinge Brugsforening ejer arealer lige øst for centeret ved Lidl og her har en udvikler, Søtoften, tegnet et skitseforslag og været i dialog med forvaltningen om, et projekt, som rummer 4700 kvadratmeter seniorboliger i to-tre etager. Boligerne skal være 40-80 kvadratmeter store og være tiltænkt en til to beboere.

Vil kræve nedrivning

Kommuneplanen indeholder en ramme på, at der inden for området omkring Jyllingecenteret kan bygges 5000 etagemeter boliger, så på den måde opfylder byggeriet rammerne.

Forslaget indeholder flere selvstændige boligblokke med et fælleshus i midten. Og forslaget indeholder også et oplæg til, hvordan resten af centeret kan forskønnes både inde og ud, noget som udvikleren dog vil lade være op til centerets ejere at gå videre med

Det er dog forvaltningens vurdering, at der kun kan bygges 5000 kvadratmeter bolig inden for Jyllingecenterets arealer, hvis nogle af kvadratmeterne lægges oven på centeret.

Hvis det skal realiseres skriver forvaltningen, »vil det sandsynligvis betyde nedrivning af dele af centret og genopbygning med butikker i stueetagen og boliger på første sal for at sikre tilstrækkelig kvalitet i boligerne. Grundet centrets ejerstruktur med mange individuelt ejede mindre matrikler har det hidtil været vanskeligt at realisere samlede projekter.«

Kun en tredjedel

Derfor har forvaltningen nu lagt op til politikerne, at der kan igangsættes en lokalplanproces, som skal give mulighed for, at der kan bygges 1500 etagemeter på arealet for enden af centeret, altså et projekt, som kun er en tredjedel af hvad udvikler har spillet ud med.

Et af kravene til det nye byggeri er, at de skal sikre at der er nok p-pladser til boligerne.

Det forsøger projektet at løse ved at have adgang til 40 af de p-pladser, som allerede findes ved centeret på nordsiden og yderligere 40 på sydsiden.