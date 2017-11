Se billedserie I garagen står Jørgen Nielsen og brygger øl. Det er der i omegnen af 10.000 danskere, der gør. For Jørgen er det blevet en hyggelig fritidsbeskæftigelse, og i dag drikker han næsten udelukkende sine egne øl. Foto: Kim Rasmussen

Brygger-Jørgen: - En øl inden maden holder mig glad

Roskilde - 29. november 2017 kl. 06:02 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På gulvet står en kompostkværn, og ved siden af er der lagret fire vinterdæk. Jørgen Trust Nielsens garage er i det hele taget fyldt godt op. Men på det store hobbybord er der altid et ryddet hjørne, for det er her, at Jørgen folder sig ud med ølbygning.

Et par dage om måneden hælder han nemlig vand i den gamle tyske gruekedel, og så skal der gøres klar til en gang bryg fra Trust Bryghus, som han kalder sit »bryghus«.

Maltbyggen skal dog lige kværnes først, og efter at have målt den rette mængde af og hældt i kværnen finder han en gammel boremaskine frem, monterer den på kværnen og med rigeligt med omdrejninger bliver der så kværnet malt.

- Se nu er vandet 73 grader, så skal malten i. Det er helt perfekt, siger han begejstret og hælder malten i gruekedlen.

- Så skal det have lov at stå og hygge sig, forklarer Jørgen, mens han rører i gryden for at få fordelt vand og malt ligeligt.

Jørgen Nielsen brygger øl cirka en gang om måneden, om sommeren naturligvis mest de lyse pilsnere, mens vinteren mere kaster mørke øl af sig. Malten er hældt i det varme vand, så mæskningen kan begynde.

- Gær kan ikke spise mel, så mæskningen skal trække sukkerstofferne ud af malten, og sukker kan gæren rigtig godt lide, forklarer han.

Drømmen om egen øl begyndte faktisk for 17 år siden, da Jørgen Nielsen og fru Lene købte hus i Jyllinge.

- Vi skulle på en planteskole og have lidt grønt til haven, og der faldt jeg over noget humle. Jeg tænkte, at hvis nu jeg fik tid, så havde jeg lyst til at lave øl, for jeg kan godt lide øl. Så gik der vel 10 år uden, at der skete det helt store. Vi fik nogle børn, og tiden var ikke helt til det, men så pludselig kom tiden tilbage, og så har jeg brygget øl lige siden, griner han.

Ifølge foreningen Danske Ølentusiaster findes der i omegnen af 10.000 mennesker i Danmark, som brygger øl hjemme i stil med Jørgen Nielsen. De kaldes håndbryggere.

