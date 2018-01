Se billedserie Formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Arfaoui holdt tale, da installationen Midgårdsormen blev indviet lørdag formiddag. Foto: Britt Nielsen

Brugte plastikflasker skal sætte fokus på miljøproblemer

Roskilde - 06. januar 2018

Plastikflasker bliver brugt til vaskemiddel, saftevand, lagereddike, juice, sodavand og meget mere. Det kan man se på installationen Midgårdsormen, som lørdag formiddag blev indviet foran Vikingeskibsmuseet.

Bag Midgårdsormen står AffaldsImperiet, som er en forening, der arbejder for mere bæredygtighed og mere genbrug.

En lang slange af trærammer er blevet fyldt med brugte plastikflasker. De skal sætte fokus på de miljømæssige problemer, som er er forbundet med den stærkt stigende produktion af plastikemballage. En stigende mængde plastik ender desværre som affald i naturen, og på verdensplan er det plastikken blevet et stort problem for havmiljøet.

Fra installationen kan man se Roskilde Fjord, som endnu ikke er belastet af plastikaffald, og sådan skulle det gerne fortsat være.

Formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Arfaoui havde fået æren af at stå for den officielle indvielse af Midgårdsormen.

- Vi skal blive bedre til at genanvende plastik, men jeg tror ikke, vi har set den rigtige løsning endnu, sagde Karim Arfaoui og forklarede, at det er årsagen til, at Roskilde ikke har valgt at have plastik med i affaldssorteringen.

Fra klokken 16-23 vil der hver dag være lys på installationen.

