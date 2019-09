Brugere frygter ikke datasporing

Mette Finderup, Roskilde: - Jeg tænker nok ikke så meget på de oplysninger, jeg giver på nettet og via apps, som jeg burde. Jeg ved godt, at Facebook hiver data på, hvad jeg ligger op og liker. Hun vidste ikke, at man kan gå i indstillinger og eksempelvis fjerne muligheden for, at apps kan følge ens placering. Det vil hun lige kigge på. Hun kan godt være bekymret for, at der ligger oplysninger om hende. - Jeg har haft meget med sygehuset at gøre, så det er ikke godt at vide, hvor mange oplysninger der svømmer rundt, siger Mette Finderup, som dog ikke bekymrer sig så meget i hverdagen. Foto: Kim Rasmussen