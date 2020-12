Artiklen: Brug for frisk luft? Fem forslag til gåture i Roskilde by

Brug for frisk luft? Fem forslag til gåture i Roskilde by

Roskilde Ruter er navnet på et nyt initiativ fra VisitRoskilde, der består af fem guidede ruter til oplevelser i Roskilde. Ruterne er digitale, så alle turismeaktørerne i Roskilde kan tilbyde deres gæster denne oplevelse, ligesom de er at finde på VisitRoskildes hjemmeside.

De nye Roskilde Ruter er bevilliget af Udvalget for vækst, erhverv og globalisering, og er udviklet af VisitRoskilde. For at sikre en høj kvalitet i valget af ruterne og rutebeskrivelserne har VisitRoskilde fået stor hjælp fra de erfarne Roskilde-guider Grete Binger, Lone Frimondt, Steffen Løvkjær og Ane Schmidtsdorff, som også står for de mange guideture, VisitRoskilde har udbudt de sidste mange år.