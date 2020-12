Broen er farlig - bliv væk

Mange mennesker i Trekroner lægger vejen forbi den gangbro, som er styrtet sammen efter at være blevet påkørt af en kranbil. Men man skal holde sig på afstand, for broen er farlig.

- Man skal lade være med at kravle på resterne af broen, for vi ved ikke, om den kan falde længere ned, end den allerede er. Så bliv væk fra den, opfordrer Bo Henrik Jensen.

Roskilde Brandvæsen deltog i den første del af indsatsen, men den resterende del bliver først en fremmest en opgave for politiet og kommunen som vejmyndighed - og for den kran, der er på vej for at løfte de store vragdele væk, så trafikken kan normaliseres.