Se billedserie Kajik (tv.) og Ratik Hakopyan bliver udvist til Armenien, hvor de ikke har været, siden de var to og tre år og flygtede med deres forældre. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Brødre udvises til et land de ikke kender Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brødre udvises til et land de ikke kender

Roskilde - 10. marts 2018 kl. 08:54 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste weekend stod de som sejrherrer ved sjællandsmesterskaberne i boksning, men sidst på måned kan brødrene Kajik (16) og Ratik Hakopyan (15) stå som de store tabere i deres forældres asylsag og blive udvist til Armenien.

Et land, de ikke kender og ikke har besøgt, siden forældrene i 2005 flygtede med de to drenge på to og tre år. Dengang løj faren på grund af frygt og dårlig rådgivning om sin identitet, men det blev opdaget i 2016, og nu har Flygtningenævnet stadfæstet Udlændingestyrelsens udvisning af familien. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Kajik og Ratik kan nu imødese en fremtid i et fremmed land, hvor deres forældre ikke kan forsørge dem og tilmed er i fare på grund af fortidens kontroverser med en del af den armenske magt- elite. Brødrene er tyngede af situationen, som de ikke er meget for at tale om.

- Det er ikke så godt, for vi kender ikke nogen derovre, og vi kan ikke læse og skrive sproget. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, siger 15-årige Ratik (Khachik) Hakopyan.

Brødrene bor i dag i Hvalsø, hvor de går i 7. og 8. klasse, og størstedelen af deres fritid bruger de på boksetræning.

- Jeg ser to rollemodeller. De er sportstalenter, og så er de høflige, seriøse og passer deres skole, siger Kim Schustin, der er boksetræner i AIK Roskilde, hvor brødrene Hakopyan har trænet i knap to år og finder støtte blandt klubkammerater og trænere.

- Personligt mener jeg, at hvis du har snydt dig ind i det her land, så skal du ikke være her. Men man kan ikke stå her 12 år efter og smide dem ud, for der er nogle børn, der er uskyldige og har levet hele deres liv her, siger boksetræner Brian Brantley.