Se billedserie Brødrene Rawa og Ranj Ghafour har sammen tre saloner. De er i øjeblikket i gang med at planlægge at etablere en kæde. På billedet ses frisør Rawa Ghafour.

Brødre tilbyder gratis juleklip til trængende

Roskilde - 23. december 2017 kl. 09:52 Af Mariann Sofiasdottir Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I år er det anden gang, at brødrene Rawa Ghafour og Ranj Ghafour sætter tid af i julen til at klippe dem, der eller ikke ville have råd til at blive klippet.

- Jeg gør det, fordi jeg er glad for være kommet til Danmark, hvor jeg har fået muligheder, som jeg ellers ikke ville have fået, siger Rawa Ghafour, der er fra Kurdistan og kom til Danmark som familiesammenført for 14 år siden.

- Jeg gør det også, fordi det gør mig glad, når jeg kan hjælpe andre. Sidste år kom der en familie med to børn, som jeg klippede. Det var flere år siden, de var blevet klippet. Jeg kunne se, hvor meget det betød for dem at blive klippet, så det gjorde mig rigtig glad, og så er det det værd at stå her juleaften, siger han.

Det er mellem klokken 11 og 13 den 24. december, at folk kan komme forbi Grand Salon i Algade og Klippekælderen i Hersegade og blive klippet. Der kan ikke bestilles tid, så hvis der sidder nogen under saksen, når man kommer, må man sætte sig et øjeblik.

Brødrene skal selv hjem at holde jul, så de opfordrer folk til at komme med nyvasket hår, for der er ikke tid hårvask den dag.

- Jeg håber, det bliver en tilbagevendende tradition. Hvis vi har tid til næste år, så gør vi det igen, siger Rawa Ghafour, der sammen med Ranj Ghafour er i gang med planer om at udvide med flere saloner.