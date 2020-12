Fyrværkerisalget på Dyrskuepladsen har været udsat for indbrud. Foto: Kenn Thomsen

Brød ind i kæmpe fyrværkerilager: Stak af med trailer fyldt med krudt

Mens meget andet er lukket ned, er fyrværkerisalget på Dyrskuepladsen i Roskilde åbnet. Natten til lørdag blev krudtforhandlerne så udsat for indbrud, da ukendte gerningsmænd brød ind i to af teltene.

Samme fremgangsmåde blev brugt i et andet telt, hvor der blev stjålet heksehyl og en internetrouter, men der blev også efterladt en sækkevogn, som tyvene havde taget med fra det første telt.

Her blev der også stjålet en trailer, men den blev senere fundet et stykke derfra med det fyrværkeri, der var stjålet. I hvert fald den ene fyrværkeriforhandler har videoovervågning udenfor, som måske kan bruges til at identificere gerningsmændene.