Jane Brandt Nielsen (i midten) tog springet som 50-årig, og drog til Vidal Sassoon Academy i London for at uddanne sig til frisør. Privatfoto

Britisk klipning i Algade

'Vi kan ikke leve af at klippe hinanden', lyder et gammelkendt økonomisk mantra. Ikke desto mindre er det den vej, det går. Mandag 18. januar, når restriktionerne måske er hævet, fatter Jane Brandt Nielsen nemlig saksen og åbner frisørsalon i Algade 63B.

- Min hobby blev og er mit liv, og arbejde. Jeg føler mig så heldig at få lov til at kunne forene det, siger den nyuddannede frisør, der skiftede spor godt halvvejs i livet.

- Hele mit liv tog en drejning - jeg levede og åndede i denne fantastiske verden og den perfektionisme, der ligger i at kunne klippe og farve "The Sassoon Way", fortæller frisøren, der nu ser frem til at åbne egen salon.