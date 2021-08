Breddam til OL-deltagere: I er vores forbillede

Se billedserie Jachim Sutton og hans bronzemakker Frederic Vystavel kom kørende med anstand til Stændertorvet og det gamle rådhus.

Roskilde - 11. august 2021

- I er et forbilllede for alle vore unge idrætstalenter og for hele Roskilde. Jeg håber, I også vil tage jer tid til at inspirere de unge rundt om i kommunens folkeskoler.

Sådan sagde borgmester Tomas Breddam, da Roskildes OL-deltagere fredag blev modtaget ved et arrangement på det gamle rådhus ved Stændertorvet.

Her kom bronze-vinderen fra Roskilde Roklub Joachim Sutton, der sammen med sin makkrer fra Københavns Roklub Vystavel Frederic Vystavel hentede en meget overraskende medalje i 2'er uden styrmand ved legene i Tokyo.

Ordene var også henvendt til svømmeren Julie Kepp fra Jyllinge, der kvalificerede sig til finalen i holdkamp svømning og semifinalen i 50m fri.

Endelig blev Jonathan Groth fra Roskilde Bordtennis også fremhævet for at nå blandt de 32 bedste i Japan. Han var dog forhindret i at deltage i arrangementet, fordi han skulle være med til sit eget bryllup. I stedet sendt han en video-hilsen.

Medaljer ved alle OL

Roskildes tidligere borgmester Joy Mogensen, der nu som kulturminister har ansvaret for sportens område, deltog også.

Hun fremhævede ligeledes, at OL-talenterne er en inspiration for os alle, når de beviser, at man kan drive det langt med passion.

Joy Mogensen har netop offentliggjort, at hun er gravid på ny - efter at hun tidligere har mistet et barn kort før fødslen. Hun viste en ganske imponerende mave frem ved arrangementet i sin hjemby.

Roskilde har siden 2009 været samarbejdskommune med Team Danmark, og det har givet resultater. Ved de tre seneste OL i 2012, 2016 - og nu 2021 - er roere fra Roskilde kommet hjem med medaljer.