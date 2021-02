Tomas Breddam er kommet med i ledelsen for KL i lighed med forgængeren Joy Mogensen.

Breddam suppleant hos KL

Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) er blevet valgt som supplenat til bestyrelsen for den den magtfulde organisation Kommunernes Landsforening. Den varetager de fælles interesserne for landets 98 kommuner, f.eks. når det gælder om at sikre penge til det lokale folkestyre, bekæmpe corona og mange andre vigtige spørgsmål.