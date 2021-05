Borgmester Tomas Breddam demonstrerede for kort tid siden Roskildes nye miljøvenlige busser for trafikminister Benny Engelbrecht. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Breddam om trafikplan: Roskilde er på sporet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Breddam om trafikplan: Roskilde er på sporet

Roskilde - 06. maj 2021 kl. 15:29 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Roskilde er for alvor kommet tilbage på sporet med bedre togforbindelser i den kommende trafikplan.

Sådan siger borgmester Tomas Breddam efter at have studeret udspillet fra trafikminister Benny Engelbrecht og ført grundige samtaler med trafikordførerne for de øvrige partier i Folketinget.

Breddam er fremfor alt tilfreds med, at trafikministeren nu offentligt har garanteret Roskilde et stort antal regionaltog til og fra København samt den øvrige del af Sjælland - også selv om der på et tidspunkt skulle komme S-tog til domkirkebyen.

Efter Roskilde-borgmesterens opfattelse er det allervigtigste i det nye trafikudspil, at der nu kommer en hel ny forbindelse til hovedstads-området, som ikke er afhængig af, hvor mange tog der kan være på Københavns Hovedbanegård.

Med den vedtagne forbindelse over Glostrup og Sydhavnen med Ny Ellebjerg Station til Amager og lufthavnen får Roskilde en helt ny indgang til hovedstaden. På disse forbindelser kan passagererne stige af f.eks. i Glostrup eller på Ny Ellebjerg og derfra komme videre med metro eller S-tog.

- Med denne plan får vi en meget kraftig forbedring i forhold til den nuværende situation, mener Tomas Breddam.

Samarbejde med Lejre og Ringsted

Når det gælder nye veje, blev Roskilde ikke tilgodeset i lige så høj grad.

Den meget stærkt trafikerede rute til Køge og motorvejen imod syd til den kommende Femern-forbindelse bliver ikke nødvendigvis udvidet, selv om trafikken her allerede er mere tæt end på adskillige jyske motorveje. Det samme gælder landevejen mod Ringsted og dermed forbindelsen til motorvejsnettet til Fyn og Jylland.

Her prøver Tomas Breddam dog at samarbejde med både Lejre og Ringsted kommune for at få gjort noget ved det.

I den nye trafikplan indgår også en forlængelse af motorvejen ved Roskilde helt til Kalundborg. Dermed er den omdiskuterede Kattegat-forbindelse mellem København og Aarhus over Samsø pludselig rykket nærmere, og det kan bringe Roskilde tilbage på en tværgående hovedfærdselsåre i landet.

I den forbindelse arbejder Tomas Breddam derfor på, at nogle af de tog, der kommer til at køre på denne linje, også kommer til at stoppe i Roskilde, som dermed får en meget hurtig forbindelse til landet to største byer.

tk