Breddam fortæller om virusudbrud: Vi er i gode hænder

Roskilde - 27. februar 2020 kl. 15:38 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Tomas Breddam gav torsdag eftermiddag en opdatering på udbruddet af coronavirus i Roskilde. Det skete efter, at kommunen havde holdt krisemøde og været i kontakt med relevante myndigheder.

Tomas Breddam satte pressen stævne foran Hedegårdenes Skole, hvor den smittede mands to børn går.

- Sundhedshedsmyndighederne har vurderet, at der ikke er sket smittespredning på Hedegårdenes Skole. Vi følger situationen nøje og har et godt samarbejde med de statslige myndigheder i den her situation. Og i virkeligheden også regionen, sagde Tomas Breddam og oplyste, at der ikke har været behov for at lave tiltag på Hedegårdenes Skole.

- Der er ikke nogen særlig risiko for at have været på Hedegårdenes Skole, og derfor fungerer alting normalt her. Og det gør det også i resten af kommunen, sagde Tomas Breddam.

Tag symptomer alvorligt Borgmesteren opfordrer til, at alle tager symptomer alvorligt og får det undersøgt. Især hvis man har været i nærheden af den smittede mand.

Tomas Breddam har ikke kendskab til, om andre elever på skolen bliver testet for coronavirus.

Han har været i kontakt med forskellige myndigheder i dag.

- Mit indtryk er, at der er rigtig god stemning. Folk tager det her alvorligt, og der er folk, som tager sig godt af os. Jeg er jo også borger i Roskilde, og jeg synes faktisk, at jeg kan føle mig tryg, sagde Tomas Breddam og forklarede, at i de kommende dage er der øget opmærksomhed på, om der kommer flere tilfælde af corona.

- Vi tager hele tiden beskik af situationen, sagde han og oplyste, at det lokale beredskab, hvor blandt andet politiet er med, mødes senere torsdag, så der er styr på alle planer.

