Breddam: Overhold nu de retningslinjer

Roskilde - 07. september 2020 kl. 12:13 Af Steen Østbjerg Roskilde er nu på listen over de 10 kommuner øst for Storebælt, som har flest nye tilfælde af Covid-19.

Det fremgår af Statens Serums Instituts tal, som opdateres dagligt.

Ved opgørelsen søndag eftermiddag nåede tallet af nye smittede i Roskilde i løbet af hele ugen op på 30. Sat i forhold til kommunens størrelse er det 34,2 nye tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Den aktuelle udvikling får borgmester Tomas Breddam (S) til at understrege betydningen af, at alle hver især overholder de retningslinjer, der stadig gælder for samfundet.

- Vi må minde hinanden om, at corona stadig er her, og at vi skal overholde retningslinjerne - også selv om man har lyst til at kramme, og selv om samfundet efterhånden er blevet åbnet for flere aktiviteter. Ellers risikerer vi at videregive smitten til dem, der virkelig ikke kan tåle det, siger Tomas Breddam.

Andre steder, fx i Odense, har en stigning i antallet at smittede kunnet føres tilbage til uddannelsesinstitutioner, hvor der ikke havde været en tilstrækkelig fokus på at undgå smitte.

Selv om Roskilde er en stor uddannelsesby, er der dog intet, der tyder på, at det i særlig grad er de unge, der i disse dage trækker det samlede antal smittede op.

- Vi oplever, at nye smittede primært er personer i 30-40-årsalderen og så enkelte børn, siger Tomas Breddam.

I lyset af aldersfordelingen er der heller ingen aktuelle overvejelser om punktaktioner, såsom at lukke skoler eller børneinstitutioner.

- Vi gør meget for at skærpe folks opmærksomhed på, at det skal passe på hinanden. Det er et helt generelt løft, vi skal have dér, siger Tomas Breddam.