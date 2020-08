Se billedserie Borgmester Tomas Breddam (S) bærer sammen med de 28 andre bag budgetforliget ansvaret for de besparelser, kommunen nu skal igennem, men de skal udføres længere nede i organisationen. Foto: Kristian Jørgensen

Bred enighed skal være garant for besparelser

Roskilde - 26. august 2020 kl. 12:07 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var lettede smil over hele linjen, da et bredt flertal i byrådet i aftes kunne præsentere et budgetforlig for 2021. Ingen lagde skjul på, at bølgerne har gået højt i løbet af de seneste to dage, inden besparelserne på 55 millioner kroner kom i hus.

Men i hus skulle de for at rette op på kommunens økonomi og få nogle penge i kassen, det var parterne enige om. For borgmester Tomas Breddam (S) var enighed ikke målet i sig selv, men den bliver vigtig, når besparelserne bliver ført ud i livet og uundgåeligt fører til forringelser.

- Nu står vi solidt funderet, fordi alle er enige om, at det er sådan, økonomien skal være. Det giver et godt udgangspunkt for at overbevise borgere og vælgere om, at det er det her, der skal til, for det er alle enige om, siger borgmesteren.

Spareøvelse delegeret Han kan ikke pege på, hvor besparelserne konkret kommer til at ramme, ud over at det er hele vejen rundt fra daginstitutioner til skoler og sociale tilbud, man kommer til at gøre tingene lidt anderledes.

De enkelte prioriteringer kommer til at blive taget decentralt i kommunen. Det er noget, man har lært af coronakrisen, at det virker bedst at tage beslutningerne tæt på, hvor de bliver ført ud i livet.

- Det betyder ikke, at de skal tage ansvaret, for det er os som politikere, der har besluttet, at der skal spares. Men jeg tror bare, at det er decentralt, man bedst træffer beslutningerne om, hvor det gør mindst ondt, siger Tomas Breddam.

Hurtigt og hårdt Det har været den grundlæggende prioritering i byrådet at nå målet om at få 300 millioner kroner i kommunekassen i løbet af de næste to år. Beløbet kunne godt have været højere, hvis ikke man havde lavet andre prioriteringer.

Omvendt kunne man have valgt at opbygge kassebeholdningen over flere år, så det havde gjort mindre ondt nu og her, men for borgmesteren har det været vigtigt at få det gjort. Det er ikke til at vide, hvad fremtiden bringer af økonomiske kvaler, men han er overbevist om, at den nuværende sparemission lykkes.

- Nu gør vi det på to år, det er ret ambitiøst. Det gør vi vel vidende, at det er en usikker tid, vi lever i. Vi ved, hvor mange indtægter, vi har næste år, men hvordan det udvikler sig er svært at spå om på nuværende tidspunkt, siger Tomas Breddam.

Ingen »wow« Sparebudgettet betyder ikke, at kommunen må droppe planlagte anlægsinvesteringer som gangbroen over motorvejen fra Musicon. Der er heller ingen »wow-effekt« i budgettet i form af nye storbyggerier, som der har været en del af de seneste år.

I stedet er der fundet flere penge til at vedligeholde de eksisterende bygninger.

- Vi har taget en meget tydelig prioritering i at blive bedre til at holde det, vi har, siger borgmesteren.

