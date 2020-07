Thomas Carlsen hælder endnu en hulahopring over hovedet på Filippa Tuxen, der kunne holde gang i seks ringe på én gang - og måske kunne have klaret både syv og otte, hvis der ellers havde været flere ringe. Foto: Allan Nørregaard

Bravo akrobat!

I denne uge syder fritidslubben i Dåstrup af cirkusliv. Det er Cirkus Luna, der står for en ekstraordinær cirkusskole.

Cirkusdirektør Thomas Carlsen, alias klovnen Pelle, står for undervisningen, og artisterne er 15 børn, der får muligheden for at optræde i en vaskeægtecirkusforestilling sidst på ugen.