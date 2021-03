Tirsdag var ikke den bedste dag for indbrudstyvene i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Brat opvågen: Eftermiddagslur spoleret af indbrudstyv

Roskilde - 31. marts 2021 kl. 08:52 Kontakt redaktionen

En indbrudstyv havde gjort regning uden vært, da han tirsdag ved 15-tiden skaffede sig adgang til et hus på Wiemosen i Roskilde ved at bryde en terrassedør op. Der viste sig nemlig at være nogen hjemme, og vedkommende blev vækket af lyden af døren, der blev brudt op.

Gerningsmanden fik hurtigt benene på nakken, da det gik op for ham, at han ikke havde huset for sig selv og nåede ikke at stjæle noget.

Der lader heller ikke til, at der blev stjålet noget ved et andet indbrud, der fandt sted ved 14-tiden på Fyrren i Svogerslev, hvor et vindue blev brudt op, og der var tegn på færden i hele huset, da skabe og skuffer stod åbne og var gennemrodede.

