Lars-Chr. Brask nåede i en kort periode at være formand for FC Roskilde og er nu klar til at påtage sig en lignende opgave hos KFUM, hvis det kan skabe ro i klubben.

Brask vil være KFUM-formand

Roskilde - 29. oktober 2020 kl. 17:08 Kontakt redaktionen

Lars-Chr. Brask er klar til at springe til som ny formand hos Roskilde KFUM, hvis det kan løse den nuværende interne krig.

- Hvis medlemmerne i klubben ønsker det, og jeg kan bringe ny ro i klubben, er jeg klar til at påtage mig opgaven, siger han til Roskilde Avis.

Den nu 57-årige finansmand, der er født og opvokset i Roskilde-området, før han havde en international karriere i Storbritannien, har altid interesseret sig for sport.

Tidligere havde han et racerteam i England, og i en kort periode for et par år siden nåede han også at være formand for FC Roskilde.

For en uge siden brød opgøret hos KFUM ud i lys lue, da klubbens store 'ildsjæl', sportschef Pierre Overgaard, kom i konflikt med bestyrelsens formand Allan Markussen, som også er direktør for Roskilde-afdelingen hos Sparekassen Sjælland. De to har totalt mistet tilliden til hinanden, og Overgaard valgte at trække sig, men dermed er historien ikke slut.

Sportschefen har nu fået opbakning fra Vindinge-købmanden Michael Møller, der står for mange af de praktiske opgaver i klubben og bliver meget svær at undvære.

Gode værdier

- Jeg har været sponsor i flere år hos KFUM og synes, at klubben står for nogle gode værdier.

- Her er et stort engagement og socialt sammenhold, som er meget værd. Det har bragt klubben helt op i 2.division, blandt landets 50 bedste, så det ville være synd at sætte det over styr nu, siger Lars-Chr. Brask.

- Da jeg vor nogle år siden var med hos FC Roskilde, talte jeg meget sammen med Pierre Overgaard. Vi var meget enige om, at der er brug for en ny form for samarbejde indenfor fodbolden i Roskilde i forhold til, hvad man hidtil har set.

- Hvis jeg nu kan være med til at få klubben til at køre videre på fornuftig vis, vil jeg meget gerne påtage mig denne opgave, forklarer Lars-Chr. Brask.

